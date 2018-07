Serbia-Kosovo: rilasciati i 5 serbi arrestati da forze speciali polizia kosovara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo Belgrado-Pristina non vedrà delle nuove tappe "per lungo tempo" se non saranno rilasciati entro stasera i cinque serbi arrestati oggi in Kosovo, ha detto nelle scorse ore il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, in una conferenza stampa straordinaria tenuta oggi a Belgrado dopo la notizia degli arresti. Djuric ha precisato che i rappresentanti dell'Unione europea sono stati già informati della situazione, "ma non vi è stata ancora alcuna risposta". Djuric ha precisato che fra gli arrestati vi sono il capo del distretto di Pomoravlje Radovan Stojkovic, il capo del Servizio per l'impiego a Gjilane Jovan Denic, e l'ex appartenente all'esercito serbo Nenad Stojanovic, che attualmente lavora nella città serba di Vranje. Sono stati infine arrestati i fratelli Aleksandar e Predrag Djordjevic, uno dei quali ha lavorato mentre l'altro è ancora impiegato presso il ministero serbo dell'Interno. Secondo Djuric, i cinque sono stati arrestati per aver commesso "delle aggressioni verbali". "L'unico loro peccato è di essersi opposti verbalmente alla formazione di un esercito kosovaro", ha detto ancora Djuric. (Seb)