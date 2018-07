I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: presidente Thaci, dimissioni agenti serbi nelle Forze di sicurezza "piano organizzato da Belgrado" - Le recenti dimissioni di alcuni esponenti di etnia serba delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) sono parte di un piano organizzato da Belgrado. Questa l'accusa del presidente kosovaro Hashim Thaci, il quale ha precisato che sono in corso delle attività per fare piena luce sulla situazione e per impedire il ripetersi di queste decisioni. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", Thaci ha precisato che non si può stabilire con certezza se c'è una chiara motivazione politica dietro queste "pressioni" da parte serba, che hanno portato diversi agenti di etnia serba a lasciare le Ksf. "Il Kosovo è la casa di tutti i suoi cittadini", ha ribadito Thaci affermando che "nessuno in Kosovo o fuori può ostacolare il diritto del Kosovo, come paese sovrano e indipendente, di avere il proprio Esercito". Tale istituzione, ha precisato Thaci, verrà creata in coordinamento con la Nato e con gli alleati internazionali per avere "Forze armate multietniche in linea con gli standard Nato, a servizio della pace e della stabilità". (segue) (Res)