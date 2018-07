Balcani: ministro serbo Esteri, Processo Berlino conferma suo potenziale per cooperazione (3)

- Il vertice nella capitale britannica riunisce oggi e domani i leader dei Balcani occidentali, degli stati membri Ue e dei rappresentati delle istituzioni europee, per discutere di cooperazione, sicurezza e delle sfide legate alla crisi dei migranti, del futuro del Processo di Berlino così degli come gli attuali sviluppi politici nella regione. Prendono parte ai lavori l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, il commissario Ue per l'Allargamento e la politica europea di vicinato, Johannes Hahn, e il commissario Ue per l'Unione della sicurezza, Julian King. Prendono parte al Vertice i capi di stato e di governo e i ministri di dieci stati membri dell'Ue oltre che i rappresentanti politici di Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Albania e Kosovo. (segue) (Seb)