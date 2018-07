Kosovo-Russia: presidente Thaci a colloquio con premier Medveded

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha incontrato il premier russo Dmitrj Medvedev, ieri sera ad Ankara margine della cerimonia per l'insediamento del capo dello Stato turco Recep Tayyip Erdogan. Secondo quanto reso noto dallo stesso presidente Thaci su Facebook, nel colloquio sono stati discussi gli ultimi sviluppi politici in Kosovo e nella regione dei Balcani. "Nell'occasione ho chiesto al primo ministro Medvedev di istituire una comunicazione tra i nostri due paesi", ha dichiarato Thaci aggiungendo di aver avuto anche un confronto sulla "fase finale" del dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia: "Abbiamo concordato che un potenziale accordo porterà pace permanente nei Balcani occidentali", ha detto. (segue) (Kop)