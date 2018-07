Balcani: ministri Interno regione siglano dichiarazione congiunta su scambio informazioni

- I ministri dell'Interno e della Sicurezza dei sei paesi dei Balcani occidentali - Serbia, Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Bosnia Erzegovina, Kosovo e Montenegro - hanno siglato oggi a Londra una dichiarazione congiunta sui principi per lo scambio di informazioni tra le forze dell'ordine. Lo riferisce l'agenzia di stampa macedone "Mia". Secondo il ministro dell'Interno macedone Oliver Spasovski, "la cooperazione internazionale e lo scambio tempestivo di informazioni sono elementi cruciali per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata". Intervenendo a Londra nell'ambito di uno dei panel del summit del processo di Berlino sui Balcani occidentali, Spasovski ha sottolineato l'impegno delle autorità macedoni per semplificare la comunicazione e lo scambio di informazioni al fine di rafforzare la sicurezza nella regione dei Balcani. (Mas)