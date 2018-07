Balcani: osservatori locali denunciano "nuovo gelo" nei rapporti tra Belgrado e Podgorica

- I rapporti tra la Serbia e il Montenegro sono entrati in una nuova "fase di gelo", dopo la decisione di Podgorica di dispiegare due ufficiali dell'esercito in Kosovo, nell'ambito della missione militare della Nato Kosovo Force (Kfor). E' quanto sostengono gli osservatori locali interpellati oggi dall'emittente radiofonica montenegrina "Cdm". Secondo la testata, la decisione è stata criticata in modo indiretto anche dal presidente della Serbia Aleksandar Vucic, il quale l'ha definita come "un gesto non molto amichevole". Vucic ha detto che "l'idea che questi due ufficiali proteggeranno i monasteri ortodossi in Kosovo non è plausibile". Secondo il ministro della Difesa di Belgrado Aleksandar Vulin, la partecipazione di ufficiali montenegrini alla missione Kfor in Kosovo rappresenta "un atto di sostegno di Podgorica all'indipendenza del Kosovo, piuttosto che una garanzia per la sicurezza dei serbi". (segue) (Mop)