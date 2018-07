Speciale difesa: Serbia-Ue, ministro Esteri Dacic oggi a riunione con capi diplomazie per Vertice di Londra

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, è oggi a Londra per partecipare ad una riunione con gli omologhi presenti al Vertice dei Balcani occidentali che si tiene quest'anno nella capitale britannica. Secondo una nota del ministero serbo, l'incontro vedrà la presenza, oltre ai ministri dei paesi dei Balcani occidentali, anche di quelli di Italia, Austria, Germania, Francia, Polonia, Slovenia e Croazia. La prima parte della riunione vedrà un question time con i giovani dei paesi dei Balcani occidentali, seguito da una sessione plenaria in cui Dacic presenterà le priorità della Serbia nella cooperazione regionale e i progressi compiuti nelle riforme interne e nel percorso di adesione Ue. Altri temi saranno le questioni bilaterali, la sicurezza regionale e le migrazioni. Dacic presenzierà infine alla sigla di un accordo sulla sede del quartier generale per il Segretariato della comunità dei trasporti, stabilita a Belgrado come risultato del precedente vertice sui Balcani occidentali tenuto a Trieste. Nella giornata di domani sarà presente al Vertice di Londra per la Serbia anche la premier Ana Brnabic. L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, e il commissario Ue per l'Allargamento e la politica europea di vicinato, Johannes Hahn, saranno il 9 e il 10 luglio a Londra per il vertice dei Balcani occidentali nel quadro del processo di Berlino. Per l'occasione, sarà a Londra anche il commissario Ue per l'Unione della sicurezza, Julian King. Prenderanno parte al vertice i capi di Stato e di governo e i ministri di dieci Stati membri dell'Ue e di Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Albania e Kosovo. Il vertice si concentrerà sul miglioramento della stabilità economica nella regione, sul rafforzamento della sicurezza e sui temi politici e legali per favorire la riconciliazione. L'incontro sarà anche un'occasione per far progredire la prospettiva europea della regione. (Seb)