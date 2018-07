Balcani: osservatori locali denunciano "nuovo gelo" nei rapporti tra Belgrado e Podgorica (2)

- Darmanovic ha affermato che "in tutto questo non c'è nulla di ostile: il Montenegro sta adempiendo ai propri obblighi internazionali, tra cui quello di contribuire alla stabilità della regione e questo è l'unico motivo del nostro impegno in Kosovo". D'altro lato, il ministro degli Esteri di Podgorica, Srdjan Darmanovic, ha dichiarato ieri a Londra che il dispiegamento degli ufficiali montenegrini "non rappresenta un atto ostile nei confronti della Serbia". Darmanovic ha affermato che "in tutto questo non c'è nulla di ostile: il Montenegro sta adempiendo ai propri obblighi internazionali, tra cui quello di contribuire alla stabilità della regione e questo è l'unico motivo del nostro impegno in Kosovo". (segue) (Mop)