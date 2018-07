Kosovo: cinque cittadini di etnia serba arrestati a Gjilan

- La polizia del Kosovo ha arrestato oggi cinque cittadini serbi nella località di Gjilan (Gnjilane in serbo), nella parte orientale del paese. I cinque sono sospettati di essere coinvolti in attività "contro l'ordine costituzionale e la sicurezza del Kosovo". Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", la polizia kosovara ha fatto sapere che l'operazione per l'arresto è scattata dopo le indagini condotte da parte dei reparti specializzati. La polizia ha tuttavia smentito le indiscrezioni della stampa di Pristina secondo cui si tratterebbe di ex agenti di etnia serba delle Forze di sicurezza kosovare i quali hanno rassegnato le dimissioni dopo presunte "pressioni" da parte di Belgrado. (Kop)