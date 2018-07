Balcani: ministro Interno serbo incontra a Londra sottosegretario tedesco Mayer (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier britannica Theresa May ospiterà domani 10 luglio i capi di governo dei 6 paesi parte dell'iniziativa: Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Montenegro e Serbia. Il Regno Unito, nonostante la Brexit, ha assunto nel 2018 la presidenza di turno dell'iniziativa lanciata dal cancelliere tedesco Angela Merkel nel 2014. Nel 2017 il summit si è svolto a Trieste nell'ambito della presidenza italiana. Il Regno Unito ha invitato nell'edizione di quest'anno, oltre ai paesi della regione, anche Austria, Croazia, Francia, Germania, Italia, Slovenia. Tra i paesi che partecipano all'edizione di quest'anno ci sono anche Bulgaria e Polonia, la prima per avere avuto la presidenza di turno del Consiglio Ue nel primo semestre di quest'anno e la seconda in quanto ospiterà il summit sui Balcani occidentali l'anno prossimo. (Seb)