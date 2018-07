I fatti del giorno - Balcani (2)

- Balcani: summit regionale a Londra, per ministro albanese Bushati "cooperazione con Ue essenziale per la sicurezza" - Il rafforzamento della cooperazione tra i paesi dei Balcani occidentali e l'Unione europea sulle questioni della sicurezza, sia nell'aspetto strategico che operativo, è una condizione essenziale per rafforzare la sicurezza regionale e indirizzare con successo le sfide comuni ad essa legate: lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri albanese, Ditmir Bushati, intervenuto alla riunione con gli omologhi di Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) e Kosovo presenti al vertice dei Balcani occidentali che si tiene quest'anno nella capitale britannica. L'incontro, fa parte del cosiddetto Processo di Berlino, promosso nel 2014 dal cancelliere tedesco Angela Merkel per accelerare il percorso di integrazione europea dei Balcani e sostenere il loro sviluppo. (segue) (Res)