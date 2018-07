Balcani-Ue: oggi a Londra il quinto summit del processo di Berlino

- Si tiene oggi a Londra il quinto summit sui Balcani occidentali nell'ambito del processo di Berlino, l'iniziativa lanciata nel 2014 dal cancelliere tedesco Angela Merkel per favorire l'allargamento Ue della regione. Il Regno Unito, nonostante la Brexit, presiede l'edizione di quest'anno del processo di Berlino e la premier britannica Theresa May accoglierà oggi a Londra gli omologhi dei sei paesi balcanici parte del processo: Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Albania e Kosovo. Altri capi di governo attesi oggi a Londra sono proprio il cancelliere tedesco Merkel e il premier polacco Mateusz Morawiecki, considerando che Varsavia presiederà l'edizione 2019 del summit del processo di Berlino. Anche l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, e il commissario Ue per l'Allargamento e la politica europea di vicinato, Johannes Hahn, sono a Londra per il vertice dei Balcani occidentali, dove già ieri sono iniziati i lavori alla presenza dei ministri degli Esteri dei paesi della regione. Il vertice si concentra sul miglioramento della stabilità economica nella regione, sul rafforzamento della sicurezza e sui temi politici e legali per favorire la riconciliazione. L'incontro è anche un'occasione per far progredire la prospettiva europea della regione. (segue) (Res)