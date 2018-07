Kosovo: comandante Ksf Rama, dimissioni agenti serbi non incideranno su creazione Esercito

- Il comandante delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf), Rrahman Rama, ha espresso preoccupazione per le dimissioni di "oltre 40 agenti" di etnia serba nell'istituzione da lui guidata, assicurando al contempo che questa situazione non inciderà negativamente sul processo di trasformazione delle Ksf in un Esercito regolare. In un'intervista al quotidiano "Epoka", Rama ha indicato che altri agenti di etnia serba potrebbero unirsi alle Forze di sicurezza kosovare. Secondo il comandante, le Ksf continueranno ad essere una forza di sicurezza inclusiva pronta ad adempiere ai suoi doveri. Le recenti dimissioni di alcuni esponenti di etnia serba delle Forze di sicurezza kosovare stanno creando preoccupazione a Pristina e, secondo quanto affermato ieri dal presidente Hashim Thaci, sarebbero "chiaramente parte di un piano organizzato da Belgrado". (segue) (Kop)