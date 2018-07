Kosovo: commissario Ue Hahn, decisione su liberalizzazione visti prima della pausa estiva

- L'Unione europea prenderà prima della pausa per le vacanze estive una decisione sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari: lo ha dichiarato oggi il commissario europeo all'Allargamento, Johannes Hahn, parlando a Londra nell'ambito della prima giornata del summit del processo di Berlino sui Balcani occidentali. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", Hahn non ha tuttavia indicato se la decisione per Pristina sarà positiva o negativa. Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha reso noto intanto di aver avuto oggi una conversazione telefonica con il commissario Ue Hahn. "Ho avuto una conversazione telefonica molto buona con Johannes Hahn, su questioni importanti nelle relazioni tra Ue e Kosovo, compresi i prossimi passi verso la decisione sulla liberalizzazione dei visti per i kosovari", ha detto Thaci tramite il suo profilo Twitter aggiungendo: "Ho fatto presente al commissario che siamo pronti e aspettiamo questa pietra miliare". (segue) (Kop)