Immigrazione: Salvini a "Il Messaggero", bloccherò il rientro dei migranti (2)

- Chi ha una posizione in Europa simile a quella di Salvini si rivela nemico degli interessi italiani: "Fino a ieri non avevo neppure un amico. Partire da zero non può che farci migliorare, poi si discute. Sono molto concreto: un conto è l'amicizia, un altro sono i risultati. E se i tedeschi e gli austriaci invece di pensare solo a rispedirci i migranti, ci aiutassero a chiudere le frontiere esterne sarebbe un passo in avanti. Andrò a Innsbruck con un documento dettagliato: abbiamo 130 mila domande di asilo politico ancora da esaminare, 300 mila domande di cittadinanza italiana in sospeso, 164 mila presunti profughi ospiti negli alberghi. Insomma, abbiamo fatto più di chiunque altro. E ora basta. Tocca ad altri". L'Europa - aggiunge il ministro - è stata fatta troppo grande: "manca una cultura comune. E troppo in fretta, basti pensare che ci sono sei Paesi come Kosovo, Albania etc. con cui non abbiamo nulla in comune che aspettano di aderire. Sono altri che la stanno sfasciando. Se l'Unione europea dimostra di fare bene alcune cose, come sui migranti e l'economia, potrà restare in vita". (segue) (Res)