Balcani: ministro Esteri montenegrino Darmanovic, nessun atto ostile nei confronti della Serbia

- Il dispiegamento di ufficiali montenegrini sul territorio del Kosovo non rappresenta un atto ostile nei confronti della Serbia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Podgorica Srdjan Darmanovic in vista del summit sui Balcani occidentali che si tiene oggi a Londra. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", Darmanovic ha in questo modo risposto alle dichiarazioni del ministro della Difesa di Belgrado Aleksandar Vulin, secondo cui la partecipazione di ufficiali montenegrini alla missione Kfor in Kosovo rappresenta "un atto di sostegno di Podgorica all'indipendenza del Kosovo, piuttosto che una garanzia per la sicurezza dei serbi". Darmanovic ha affermato che "in tutto questo non c'è nulla di ostile: il Montenegro sta adempiendo ai propri obblighi internazionali, tra cui quello di contribuire alla stabilità della regione e questo è l'unico motivo del nostro impegno in Kosovo".(Mop)