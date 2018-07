Kosovo-Turchia: presidente Thaci oggi ad Ankara per cerimonia insediamento Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci partecipa oggi ad Ankara alla cerimonia per l'inizio del nuovo mandato del capo dello Stato turco Recep Tayyip Erdogan. Lo riferisce la stampa di Pristina sulla base di quanto riportato dall'agenzia di stampa "Anadolu". La cerimonia d'insediamento si svolge oggi alle ore 18 ad Ankara. Al giuramento di Erdogan, seguirà la presentazione del nuovo governo, il primo del sistema presidenziale entrato in vigore in Turchia con il voto del 24 giugno. Secondo i dati della Suprema commissione elettorale turca (Ysk), Erdogan ha vinto con il 52,59 per cento dei voti. Sono più di 3.000 gli invitati al giuramento di Erdogan, che si terrà alla Grande assemblea nazionale turca, il parlamento monocamerale di Ankara.(Kop)