Serbia-Germania: cancelliere Merkel a colloquio telefonico con presidente serbo Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Secondo una nota della presidenza della Repubblica di Belgrado, al centro del colloquio sono stati i temi relativi alla situazione regionale e alla crisi migratoria. Il presidente serbo ha detto di ritenere di grande importanza per la regione la costituzione di una zona economica comune e la realizzazione dell'autostrada Nis-Pristina. Vucic ha pregato a questo proposito la Merkel di utilizzare la sua autorità e immagine per fare in modo che tali progetti possano vedere un'accelerazione. I due interlocutori hanno inoltre affrontato il tema della cooperazione regionale, che è anche al centro del vertice sui Balcani occidentali al via oggi a Londra, e della crisi migratoria, come pure delle misure che la Serbia intraprende al fine di proseguire la sua politica responsabile nei confronti della questione.(Seb)