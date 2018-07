Serbia-Usa: vice assistente segretario Dipartimento Stato Marocco in visita a Belgrado

- Il vice assistente segretario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Pete Marocco, è oggi in visita a Belgrado. Secondo una nota della presidenza della Repubblica serba, Marocco è stato ricevuto dal capo dello Stato serbo, Aleksandar Vucic. Al centro dell'incontro, prosegue la nota, sono stati i rapporti bilaterali fra i due paesi e la situazione regionale. La Serbia e gli Stati Uniti, ha chiarito Vucic, proseguono nel percorso di approfondimento delle relazioni bilaterali. Le visite degli ufficiali statunitensi, ha aggiunto, sono una buona occasione per ricordare i lunghi e fruttuosi legami fra i due paesi. Vucic ha infine espresso apprezzamento per il sostegno dell'amministrazione Usa nella risoluzione della questione del Kosovo, osservando che il raggiungimento di un compromesso reale con Pristina è l'unica garanzia per il futuro della Serbia e dell'intera regione. (segue) (Seb)