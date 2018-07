Kosovo: governo approva rapporto su dialogo con Serbia

- Il governo di Pristina ha presentato all'Assemblea nazionale un rapporto sui risultati attesi dal dialogo con la Serbia. Ad annunciarlo è stato oggi in conferenza stampa il premier kosovaro Ramush Haradinaj. Come riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express", secondo il governo le priorità nel dialogo con la Serbia sono relative all'attuazione dell'accordo sull'energia, raggiunto tra Pristina e Belgrado con la mediazione dell'Ue a Bruxelles. Haradinaj ha ribadito inoltre che non saranno ammissibili negoziati con la Serbia sullo smembramento del Kosovo e ha invitato nuovamente i partiti politici kosovari a trovare un "consenso nazionale" sul rilancio del dialogo con la Serbia. Infine, commentando le dichiarazioni del presidente Hashim Thaci sul fatto che non ci sono "linee rosse" nel dialogo con la Serbia, Haradinaj ha detto che chiunque viola la Costituzione del Kosovo rischia le dimissioni. Il rapporto del governo di Pristina sul dialogo con Belgrado è stato approvato oggi dal consiglio dei ministri kosovaro. (segue) (Kop)