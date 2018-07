Speciale difesa: Kosovo, premier Haradinaj accusa Serbia di "pressioni" su agenti Forze di sicurezza

- Gli esponenti di etnia serba nelle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) hanno subito "pressioni" direttamente da Belgrado decidendo di lasciare il loro incarico. E' la tesi ribadita dal primo ministro kosovaro, dopo aver presieduto ieri sera una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza nazionale dedicata proprio alla questione. Venti cittadini di etnia serba hanno lasciato il loro posto nelle Ksf, a pochi giorni dalla decisione di altri otto agenti i quali hanno chiesto la cessazione del contratto dopo presunte "pressioni" da parte di Belgrado. Haradinaj ha criticato "le intimidazioni da parte della Serbia", anche se ha precisato che tale atteggiamento non è in grado di minacciare la sicurezza del Kosovo. Le istituzioni rilevanti, ha aggiunto, prenderanno tutte le azioni necessarie per fermare "queste azioni inaccettabili". Secondo il portale d'informazione "Gazeta Express", le "pressioni" nei confronti degli agenti delle Ksf arriverebbero direttamente dalla Serbia per compromettere il processo di trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare in un Esercito regolare. Secondo la stampa di Pristina, la vicenda sarebbe legata a precisi piani da parte di Belgrado che punterebbe a fare leva sui serbi kosovari per impedire la creazione di un Esercito in Kosovo. "Le Forze di sicurezza kosovare (Ksf) sono la casa di tutte le comunità etniche del Kosovo", ha dichiarato nei giorni scorsi il viceministro per le Forze di sicurezza kosovare Burim Ramadani commentando la situazione. (Kop)