I fatti del giorno - Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: ministro Esteri Dacic, trovare consenso nazionale su eventuale visita Papa Francesco - Un'eventuale visita di Papa Francesco in Serbia sarebbe nell'interesse della Serbia e per questo è importante raggiungere un consenso nazionale sul punto. E' quanto affermato dal ministro degli Esteri di Belgrado Ivica Dacic. Secondo Dacic, riferisce l'emittente "B92", un'eventuale visita del Papa in Serbia sarebbe molto importante anche per la questione del Kosovo e, pur comprendendo le perplessità della Chiesa ortodossa, bisogna considerare che non si tratta solo di un'autorità religiosa ma anche di uno Stato. "Bisogna raggiungere un consenso nazionale sulla questione", ha detto Dacic aggiungendo: "Sarebbe disastroso se il Papa dovesse andare in Kosovo senza venire a Belgrado". A modo di vedere del ministro degli Esteri di Belgrado, i rapporti tra Serbia e Città del Vaticano sono appesantiti dal ruolo della Croazia, "ma dobbiamo essere in grado di andare oltre". (segue) (Res)