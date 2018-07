Kosovo-Serbia: capo gabinetto presidenza Pristina, "nessuna amnistia" sui crimini di guerra in accordo finale (4)

- I partiti di opposizione in Kosovo nei giorni scorsi hanno ribadito il loro scetticismo riguardo l'affidamento al presidente Hashim Thaci del ruolo guida nel processo di rilancio del dialogo con la Serbia. In particolare, i rappresentanti del Movimento Vetevendosje hanno escluso categoricamente un confronto con il presidente Thaci sul rilancio del dialogo. In precedenza, anche il primo ministro kosovaro Haradinaj aveva espresso scetticismo riguardo ai recenti colloqui avuti a Bruxelles tra il presidente kosovaro Hashim Thaci e l'omologo serbo Aleksandar Vucic e l'Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Federica Mogherini. “Sono scettico sul fatto che ci possa essere un risultato in questo dialogo, poiché sono le stesse persone di cinque anni fa. Non capisco come possa cambiare qualcosa all'improvviso, nulla di nuovo è accaduto”, ha detto Haradinaj. (Kop)