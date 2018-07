Balcani: premier serbo Brnabic il 10 luglio a Londra per summit paesi della regione (2)

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, e il commissario Ue per l'Allargamento e la politica europea di vicinato, Johannes Hahn, saranno il 9 e il 10 luglio a Londra per il vertice dei Balcani occidentali nel quadro del processo di Berlino. Per l'occasione, sarà a Londra anche il commissario Ue per l'Unione della sicurezza, Julian King. Prenderanno parte al vertice i capi di Stato e di governo e i ministri di dieci Stati membri dell'Ue e di Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Albania e Kosovo. Il vertice si concentrerà sul miglioramento della stabilità economica nella regione, sul rafforzamento della sicurezza e sui temi politici e legali per favorire la riconciliazione. L'incontro sarà anche un'occasione per far progredire la prospettiva europea della regione. (segue) (Seb)