Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, amnistia per crimini di guerra non è tema di confronto (3)

- "È deplorevole che per alcune piccole battaglie politiche e personali, alcune persone si spingono così lontano con invenzioni che dimenticano di poter ferire migliaia di persone facendo così. Il Kosovo rispetta pienamente le convenzioni internazionali e il diritto internazionale. I crimini di guerra sono sanciti dalla legge internazionale. Non c'è e non ci sarà una amnistia per i crimini di guerra", ha concluso Collaku chiarendo che ci sarà "piena trasparenza" nella fase finale del dialogo con la Serbia. "Trasparenza, responsabilità e responsabilità sono i tre principi guida durante la fase finale del dialogo per la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia". (Kop)