Serbia-Ue: ministro Esteri Dacic oggi a riunione con capi diplomazie per Vertice di Londra (3)

- Il Regno Unito ospiterà il 9 e il 10 luglio il summit 2018 dei leader dei paesi dei Balcani occidentali coinvolti nell'ambito del processo di Berlino. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Independent Balkans News Agency", la premier britannica Theresa May ospiterà il 10 luglio a Londra i capi di governo dei 6 paesi parte dell'iniziativa: Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Montenegro e Serbia. Il Regno Unito, nonostante la Brexit, ha assunto nel 2018 la presidenza di turno dell'iniziativa lanciata dal cancelliere tedesco Angela Merkel nel 2014 per favorire l'allargamento dell'Ue ai sei paesi dei Balcani occidentali. Nel 2017 il summit si è svolto a Trieste nell'ambito della presidenza italiana. Il Regno Unito ha invitato nell'edizione di quest'anno anche altri paesi partner: Austria, Croazia, Francia, Germania, Italia, Slovenia. (segue) (Seb)