Polonia: ministro Esteri e premier partecipano a summit di Londra su Balcani occidentali

- Il primo ministro e il ministro degli Esteri della Polonia, Mateusz Morawiecki e Jacek Czaputowicz, si recheranno oggi a Londra in occasione del vertice dei Balcani occidentali. In vista del summit, il portavoce del ministero degli Esteri Artur Lompart ha detto che i Balcani occidentali fanno parte dell'Europa e dovrebbero entrare nell'Unione una volta pronti. Il portavoce ha aggiunto che il summit, discuterà di riforme economiche e infrastrutturali applicati dai paesi dell'area. Una nota stampa diffusa dal dicastero polacco informa che alla riunione partecipano Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, ex repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Montenegro, Serbia, Germania, Francia, Italia, Austria, Slovenia, Croazia e Regno Unito. La Polonia, che è sostenitrice dell'adesione dei Balcani occidentali all'Unione europea, è stata invitata a partecipare poiché ospiterà il summit nel 2019. Secondo Londra, il vertice si concentrerà sull'aumento della stabilità economica, sul rafforzamento della cooperazione per la sicurezza regionale e sulla facilitazione della cooperazione politica.(Res)