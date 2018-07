Serbia-Kosovo: ministro Esteri serbo Dacic, Papua Nuova Guinea ha revocato riconoscimento Pristina

- Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha mostrato i documenti ufficiali che attesterebbero la revoca del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte della Papua Nuova Guinea. In una conferenza stampa svoltasi ieri sera a Belgrado, Dacic ha sottolineato che, con questo paese, sono sei i paesi che hanno revocato il riconoscimento del Kosovo nel corso di un anno di governo; si tratta di territori di 800 mila chilometri quadrati, "dieci volte la Serbia", e 25 milioni di abitanti. "E' un grande successo per il nostro Stato", ha dichiarato il ministro serbo citato dall'emittente "B 92", affermando che Belgrado "continuerà questo lavoro". Da Pristina, il ministro degli Esteri kosovari Behijet Pacolli ha già smentito l'omologo serbo. Dacic, da parte sua, ha annunciato che nei prossimi giorni si recherà personalmente in Papua Nuova Guinea per avere un'ulteriore conferma della revoca del riconoscimento. (segue) (Seb)