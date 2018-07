Speciale difesa: ministro Trenta al Coi, saluto ai militari impegnati nelle missioni internazionali

- Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta si è collegata questa mattina in videoconferenza con i Teatri operativi dal Comando operativo di vertice interforze (Coi). “Voi, uomini e donne, contribuite a tenere alto il nome dell’Italia nel mondo. Grazie per quello che fate, grazie per il vostro contributo alla stabilità, alla sicurezza collettiva e alla pace”, ha detto il ministro della Difesa Elisabetta Trenta secondo quanto riferisce un comunicato stampa. “Sono ben consapevole delle difficoltà e delle responsabilità con cui ciascuno di voi si confronta quotidianamente - ha continuato il Ministro- e allo stesso tempo sono certa del vostro costante impegno a far sì che l’Italia sia all’altezza dei compiti assegnati”. E ha concluso “tutelarvi e consentirvi di poter operare in maniera ancora più efficiente è il primo obiettivo che mi sono posta e anche per questa ragione intendo fare visita nei teatri operativi quanto prima”. Collegati in videoconferenza - dall’aula del Coi intitolata al generale dell’Esercito Giangiacomo Calligaris - i comandanti italiani dalle basi all’estero delle varie missioni sotto l’egida delle Nazioni Unite, della Nato e dell’Unione Europea: Afghanistan (Herat), Libano (Shama), Kosovo (Pristina); Somalia (Mogadiscio), Emirati Arabi Uniti (Al Minhad), Iraq (Baghdad, Erbil), Gibuti, Kuwait (Ali Al Salem), Egitto (Sharm El Sheik), Turchia (Kahramanmaras). In collegamento dall’Oceano Indiano, Nave Margottini per l’operazione antipirateria “Atalanta” e dal Mar Mediterraneo Nave Fasan impegnata nell’operazione “Mare Sicuro”. Rivolgendosi agli oltre 6000 uomini e donne delle Forze armate impegnati in operazioni internazionali, il Ministro Trenta ha evidenziato l’importanza del loro operato a sostegno della pace e della stabilità e nel portare il sostegno del Governo italiano ha espresso la volontà di un impegno per “comunicare di più, perchè gli italiani devono conoscere il lavoro che svolgono i soldati all’estero”. Al termine della visita sull’albo d’onore ha rivolto un pensiero a tutti loro: “I migliori auguri a tutti gli uomini e donne che sotto il comando del Coi contribuiscono a fare del Mondo un posto più sicuro”. Il ministro ha assistito anche ad un briefing sulla struttura del Coi e sulle attività in corso insieme al capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano e al Comandante del Coi, ammiraglio Cavo Dragone. (Com)