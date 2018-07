Kosovo-Serbia: capo gabinetto presidenza Pristina, "nessuna amnistia" sui crimini di guerra in accordo finale

- L'accordo finale tra Kosovo e Serbia non includerà alcuna amnistia su crimini di guerra, azioni di genocidio e atti contro l'umanità. Lo ha affermato il capo del gabinetto presidenziale kosovaro Bekim Collaku secondo quanto riferito dal portale di informazione "Gazeta Express". "Per amore di spiegare al pubblico, ma soprattutto per amore della verità e rispetto per tutti quelli che hanno perso i loro cari, quelli che hanno vissuto i crimini più atroci durante la guerra. Non ci sarà mai un'amnistia per coloro che hanno commesso crimini di guerra in Kosovo", ha detto Collaku sottolineando come "deplorevole", che "alcune persone" stiano usando questa presunta argomentazione per "piccoli" guadagni politici e personali. Collaku ha quindi invitato tutti gli attori coinvolti nel dialogo a fare attenzione quando parlano di argomenti sensibili relativi al suo processo. "È deplorevole che per alcune piccole battaglie politiche e personali, alcune persone si spingono così lontano con invenzioni che dimenticano di poter ferire migliaia di persone facendo così. Il Kosovo rispetta pienamente le convenzioni internazionali e il diritto internazionale. I crimini di guerra sono sanciti dalla legge internazionale. Non c'è e non ci sarà una amnistia per i crimini di guerra", ha concluso Collaku chiarando che ci sarà "piena trasparenza" nella fase finale del dialogo con la Serbia. "Trasparenza, responsabilità e responsabilità sono i tre principi guida durante la fase finale del dialogo per la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia". (segue) (Kop)