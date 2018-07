Kosovo: 20 agenti serbi delle Forze di sicurezza lasciano incarico, per stampa locale "pressioni" da Belgrado (2)

- "Le Forze di sicurezza kosovare (Ksf) sono la casa di tutte le comunità etniche del Kosovo", ha dichiarato ieri il viceministro per le Forze di sicurezza kosovare Burim Ramadani commentando, come riferisce il portale d'informazione "Indeksonline", la notizia degli otto esponenti serbi delle Ksf, i quali si sono dimessi nei giorni scorsi per aver subito presunte pressioni dalle autorità di Belgrado. "Le pressioni della Serbia sui serbi kosovari sono totalmente inaccettabili", ha affermato Ramadani facendo notare che la comunità serba in Kosovo sta registrando un aumento della fiducia nelle istituzioni di Pristina. Secondo il viceministri, i serbi kosovari sono dotati di una grande professionalità e dovrebbero presto essere reintegrati nelle Ksf. (segue) (Seb)