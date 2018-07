Balcani: rapporto, vendita armi per oltre 500 milioni di euro nel 2016, Arabia Saudita tra principali acquirenti

- I paesi dei Balcani occidentali, guidati dalla Serbia, hanno esportato armi per un valore di oltre 500 milioni di euro nel corso del 2016. E' quanto rivela oggi la stampa internazionale, sulla base di un rapporto del centro Clearinghouse per il controllo degli armamenti leggeri (Seesac). L'Arabia Saudita risulta essere il principale acquirente di armi dai paesi balcanici. Il rapporto include i sei paesi dei Balcani occidentali: Serbia, Bosnia Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Montenegro, Kosovo e Albania. Secondo il rapporto, la vendita delle armi dai paesi dei Balcani è aumentata del 12 per cento nel 2016 su base annua, raggiungendo un totale di 514,6 milioni di euro. La Serbia guida la classifica regionale con vendite per 406,6 milioni di euro, seguita dalla Bosnia con 104,3 milioni. Stando al rapporto, l'Albania ha venduto invece un valore di armamenti pari a 1,28 milioni di euro; mentre Montenegro e Fyrom rispettivamente 1,13 e 1,21 milioni di euro. All'Arabia Saudita sono state fornite armi dai Balcani occidentali per un valore di 118 milioni di euro nel 2016; altri paesi di destinazione delle vendite sono stati Afghanistan, Algeria, Iraq, Turchia e Stati Uniti. (segue) (Seb)