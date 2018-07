Serbia: ministro Esteri Dacic, trovare consenso nazionale su eventuale visita Papa Francesco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cardinale Parolin ha avuto a Belgrado incontri con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, la premier Ana Brnabic e il ministro degli Esteri, Ivica Dacic. Altro incontro quello con il capo della Chiesa serba ortodossa, il patriarca Irinej. Nell'incontro con il presidente della Repubblica di Serbia Vucic, il cardinale ha trasmesso i saluti di papa Francesco e il messaggio che la Serbia gli è vicina. Il presidente Vucic ha pregato il cardinale di trasmettere al Pontefice, insieme ai suoi saluti, anche un ringraziamento per l'importanza che la Santa sede attribuisce all'integrità territoriale e alla sovranità nazionale della Serbia. Vucic ha espresso inoltre soddisfazione per i positivi e stabili rapporti fra la Serbia e la Santa sede, e ha ribadito l'impegno verso un proseguimento del loro sviluppo con reciproco e genuino rispetto e fiducia. Il cardinale Parolin ha auspicato che attraverso il dialogo fra Belgrado e Pristina si giunga ad una reale soluzione di compromesso per il Kosovo con la tutela della pace e della stabilità. Il capo dello stato serbo ha dichiarato che la Serbia tende al raggiungimento di un compromesso per la pace e la stabilità, assieme alla tutela dei propri interessi nazionali. (Seb)