Kosovo-Serbia: stampa Pristina rileva differenti posizioni tra paesi occidentali su dialogo tra Pristina e Belgrado

- Ci sono differenze di posizione tra i paesi occidentali per quanto riguarda il dialogo tra Kosovo e Serbia, con un gruppo di paesi che sostengono un accordo rapido tra Pristina e Belgrado, mentre altri chiedono un processo più sostanziale in cui il Kosovo si impegni con un pieno ed ampio consenso politico. Il quotidiano kosovaro "Koha" ha rilevato da conversazioni separate con i rappresentanti diplomatici di diversi paesi occidentali che esiste un ampio accordo sul fatto che il dialogo non abbia alternative e che il Kosovo sia obbligato a impegnarsi nel processo di normalizzazione dei rapporti con la Serbia. Tuttavia, ci sarebbero anche differenze tra gli stessi paesi per quanto riguarda il contenuto dei colloqui e il loro calendario. Per quanto riguarda il ruolo di primo piano del presidente kosovaro Hashim Thaci nel dialogo, osserva "Koha", da alcune capitali come Parigi e Roma si riterebbe che nel breve periodo "non ci siano altre alternative al presidente Thaci".(Kop)