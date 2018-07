Kosovo-Serbia: incontro tra autorità di polizia per confronto su indagini omicidio Ivanovic (3)

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic si è detto a inizio giugno "molto preoccupato" per gli ultimi avvenimenti in Kosovo che hanno messo a rischio la sicurezza della popolazione serba. "Ho paura che abbiano deciso con qualche tacito aiuto non solo di introdurre l'inquietudine e la paura fra i serbi, ed in particolare quelli che hanno fatto ritorno a sud dell'Ibar, ma che anche con quello che hanno fatto a Marko Djuric e con la mancata conduzione di indagini sull'omicidio di Oliver Ivanovic, (intendano) portare ulteriore paura nel nord del Kosovo", ha detto Vucic in un'intervista all'emittente "Rts". Il presidente serbo ha poi aggiunto di avere paura "che in un qualche momento prendano anche altre misure" e ha pregato "le persone della comunità internazionale" di prendersi cura della situazione. (segue) (Kop)