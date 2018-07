Kosovo-Serbia: incontro tra autorità di polizia per confronto su indagini omicidio Ivanovic

- I rappresentanti delle autorità di polizia di Kosovo e Serbia hanno avuto un incontro nella giornata di ieri per fare il punto sulle indagini sull'omicidio, lo scorso gennaio a Mitrovica Nord, del leader politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Come evidenzia il portale d'informazione "Gazeta Express", si tratta del primo incontro bilaterale mai avuto ad alti livelli tra i rappresentanti delle polizie dei due paesi. Nell'ambito della riunione, avvenuta con la mediazione della missione di assistenza giudiziaria Ue (Eulex), è stato concordato un nuovo incontro per il mese di agosto. "L'incontro è stato una sfida ma anche un successo", ha dichiarato il vicecapo della missione Eulex, Bernd Thran. (segue) (Kop)