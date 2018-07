Kosovo: Philip Kosnett scelto come nuovo ambasciatore Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno nominato un nuovo ambasciatore in Kosovo. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il nuovo ambasciatore Usa a Pristina sarà Philip Kosnett, attualmente in servizio come diplomatico di Washington in Turchia. Il presidente Usa Donald Trump ha nominato Kosnett per sostituire l'attuale ambasciatore Greg Delawie, a fine mandato. Kosnett ha prestato servizio precedentemente in Afghanistan, Iraq, Kosovo, Paesi Bassi e Giappone.(Kop)