Kosovo: nessun accordo tra i partiti su rilancio dialogo con Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj ha fatto appello al mondo politico kosovaro affinché tutti i partiti partecipino alla fase finale del dialogo con la Serbia, condotta dal presidente Hashim Thaci. In un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook, Haradinaj ha spiegato che il governo sta affrontando problemi che non sono stati risolti da tanti anni. Haradinaj ha detto ieri di essere d'accordo con l'affidamento dell'incarico di guidare il processo di dialogo con la Serbia al presidente Hashim Thaci. Parlando dalla località di Rahovec, riferisce l'emittente televisiva "Rtk", Haradinaj ha inoltre chiesto "unità in questo processo e sostegno da parte dell'opposizione". A modo di vedere di Haradinaj, il dialogo tra Serbia e Kosovo dovrebbe concludersi con "risultati concreti" e gli unici mediatori possibili sono la Nato, l'Ue e gli Stati Uniti. (Kop)