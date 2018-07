Kosovo-Serbia: incontro tra autorità di polizia per confronto su indagini omicidio Ivanovic (5)

- I documenti pervenuti sono stati poi trasmessi dal ministero alla procura serba per il crimine organizzato, concludeva il comunicato. In precedenza il ministero della Giustizia di Pristina aveva fatto sapere che il 5 febbraio erano stati spediti alla Serbia i documenti richiesti dalle autorità competenti di Belgrado sul caso dell'uccisione di Ivanovic. Lo scorso 3 marzo il ministro dell'Interno kosovaro, Flamur Sefaj, ha confermato che due funzionari della polizia kosovara della comunità serba sarebbero stati coinvolti in attività di inquinamento delle prove nel caso dell'omicidio di Ivanovic. Sefaj ha inoltre lamentato la scarsa cooperazione delle autorità di Belgrado nelle indagini. "Ci aspettiamo di avere più informazioni da parte della Serbia. Sappiamo il nome del proprietario dell'automobile usata nell'omicidio, e si tratta di un cittadino serbo", ha spiegato il ministro. (segue) (Kop)