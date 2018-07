Kosovo: 20 agenti serbi delle Forze di sicurezza lasciano incarico, per stampa locale "pressioni" da Belgrado (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha avuto lo scorso 26 giugno una conversazione telefonica con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Secondo quanto riferito dallo stesso capo dello Stato kosovaro tramite il suo profilo Twitter ufficiale, la necessità di completare il processo per la trasformazione delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) in un Esercito regolare è stato il tema centrale del colloquio. Secondo Thaci, l'obiettivo è creare "Forze armate multietniche e professionali, in pieno coordinamento con i nostri alleati atlantici". L'Unione europea e la Nato ritengono necessario procedere tramite modifiche costituzionali in Kosovo prima di arrivare alla creazione di un vero e proprio Esercito. "La Lista serba non sosterrà la creazione dell'esercito del Kosovo: questa è la nostra ferma posizione", hanno ribadito nei giorni scorsi dalla Lista serba, partito della minoranza di etnia serba in Kosovo. (Seb)