Kosovo: premier Haradinaj accusa Serbia di "pressioni" su agenti Forze di sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il portale d'informazione "Gazeta Express", le "pressioni" nei confronti degli agenti delle Ksf arriverebbero direttamente dalla Serbia per compromettere il processo di trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare in un Esercito regolare. Secondo la stampa di Pristina, la vicenda sarebbe legata a precisi piani da parte di Belgrado che punterebbe a fare leva sui serbi kosovari per impedire la creazione di un Esercito in Kosovo. "Le Forze di sicurezza kosovare (Ksf) sono la casa di tutte le comunità etniche del Kosovo", ha dichiarato nei giorni scorsi il viceministro per le Forze di sicurezza kosovare Burim Ramadani commentando la situazione. (segue) (Kop)