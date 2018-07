Serbia: presidente Vucic potrebbe recarsi in Cina per incontro con Xi Jinping a inizio autunno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefanovic e Jianzhu hanno inoltre discusso dell'utilizzo delle tecnologie avanzate nella lotta contro il terrorismo e la criminalità. Il ministro serbo ha ricordato a questo proposito che il dicastero da lui guidato ha avviato una collaborazione con la compagnia cinese Huawei per la realizzazione di un sistema di telecamere di sicurezza per la prevenzione dei reati. Stefanovic ha infine ringraziato Pechino per il non riconoscimento dell'indipendenza autoproclamata del Kosovo. Jianzhu ha dichiarato che il suo paese è impegnato nell'approfondimento di un partenariato strategico con la Serbia, in particolare nel settore della sicurezza e nella lotta a terrorismo e criminalità. (Seb)