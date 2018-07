Balcani: quadrilaterale Grecia, Romania, Bulgaria e Serbia a Salonicco, nasce progetto per "anello di trasporto" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Vucic ha detto che l'incontro di Salonicco è stato molto importante per la Serbia, che riserva grande importanza grazie al sostegno di Bulgaria, Grecia e Romania. Vucic ha sottolineato come per la prima volta si sia parlato di una joint venture che gestirà i progetti di infrastrutture nel trasporto e le stesse entrate generate dai quattro paesi. Il capo di Stato serbo ha anche ammesso che la questione della normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina è tutt’altro che “risolta”, sottolineando come il proprio paese non abbia mai interferito nella gestione degli altri problemi dei paesi della regione senza commentare l’accordo sul nome della Fyrom. Dancila si è congratulata con Borisov per il semestre bulgaro di presidenza, ricordando che la Romania presiederà il Consiglio dell’Ue a partire dal primo gennaio 2019. Il premier romeno ha detto che i Balcani occidentali rimarranno al centro della presidenza di Bucarest. (Gra)