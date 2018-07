Governo: Luttwak a "Italia Oggi", Trump è dalla parte del nuovo esecutivo M5s-Lega (4)

- Rispetto al fatto che grazie alla Germania, gli italiani siano diventati i "preferiti" degli Usa il politologo ha chiarito. "Più o meno. Certo, ci sono anche degli aspetti più subdoli in questa vicenda, ossia il fatto che l'Italia è l'alleato che rappresenta una piattaforma americana, rappresentata non solo da Sigonella ed Aviano, ma da tutta la presenza italiana nel Mediterraneo. Tuttavia, è innegabile che oggi l'Italia goda del pieno appoggio di Trump". Al di là dei meriti e demeriti degli altri, c'è sintonia politica molto forte fra i due governi. "Dal punto di vista americano - ha osservato Luttwak - il governo M5s-Lega, visto come sovversivo e pericoloso da molti perbenisti europei, non crea alcun problema. Sempre considerato che governi che vanno e vengono in Italia non fanno molta differenza ai fini dell'alleanza. Gli americani non dimenticheranno mai per esempio, che il presidente del Consiglio più risoluto, più forte e più leale con loro, nel momento in cui l'alleanza era sotto la massima pressione politica, si è rivelato nel 1999, durante la guerra del Kosovo. Si tratta del comunista Massimo D'Alema. Mentre Lamberto Dini cedeva, rilasciando dichiarazioni che tradivano l'alleanza, D'Alema agiva e reggeva alle solite proteste pacifiste". (segue) (Res)