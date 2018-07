I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: nessun accordo tra i partiti su rilancio dialogo con Serbia - I partiti politici del Kosovo non hanno raggiunto alcun accordo sul rilancio del dialogo con la Serbia. Dopo l'incontro di ieri a Pristina tra i rappresentanti di tutti i partiti, per concordare il formato della rappresentanza kosovara nel dialogo con Belgrado mediato dall'Ue a Bruxelles, l'esito della riunione ha sancito solamente la distanza delle posizioni tra gli schieramenti. Secondo quanto riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express", i partiti d'opposizione hanno ribadito la loro linea contraria all'affidamento al presidente Hashim Thaci del ruolo guida per la fase finale del dialogo con la Serbia. Secondo il Partito socialdemocratico (Psd) è il parlamento di Pristina che dovrebbe assumere il ruolo guida nella fase finale del dialogo. Il Partito democratico del Kosovo (Pdk) si è detto ottimista sul fatto che i partner della coalizione governativa saranno in grado di raggiungere il consenso sul formato di rappresentanza nella fase finale del dialogo. Al di là delle "differenze strutturali", per il Pdk è fondamentale concentrarsi sull'esito del dialogo. (segue) (segue) (Res)