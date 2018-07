Difesa: ministro Trenta al Coi, saluto ai militari impegnati nelle missioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta si è collegata questa mattina in videoconferenza con i Teatri operativi dal Comando operativo di vertice interforze (Coi). “Voi, uomini e donne, contribuite a tenere alto il nome dell’Italia nel mondo. Grazie per quello che fate, grazie per il vostro contributo alla stabilità, alla sicurezza collettiva e alla pace”, ha detto il ministro della Difesa Elisabetta Trenta secondo quanto riferisce un comunicato stampa. “Sono ben consapevole delle difficoltà e delle responsabilità con cui ciascuno di voi si confronta quotidianamente - ha continuato il Ministro- e allo stesso tempo sono certa del vostro costante impegno a far sì che l’Italia sia all’altezza dei compiti assegnati”. E ha concluso “tutelarvi e consentirvi di poter operare in maniera ancora più efficiente è il primo obiettivo che mi sono posta e anche per questa ragione intendo fare visita nei teatri operativi quanto prima”. Collegati in videoconferenza - dall’aula del Coi intitolata al generale dell’Esercito Giangiacomo Calligaris - i comandanti italiani dalle basi all’estero delle varie missioni sotto l’egida delle Nazioni Unite, della Nato e dell’Unione Europea: Afghanistan (Herat), Libano (Shama), Kosovo (Pristina); Somalia (Mogadiscio), Emirati Arabi Uniti (Al Minhad), Iraq (Baghdad, Erbil), Gibuti, Kuwait (Ali Al Salem), Egitto (Sharm El Sheik), Turchia (Kahramanmaras). (segue) (Com)