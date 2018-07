Kosovo: ministro Integrazione europea Hoxha incontra sottosegretario agli Esteri tedesco Roth

- Il ministro per l'Integrazione europeo kosovaro Dhurata Hoxha ha avuto oggi in Germania un incontro con il sottosegretario dagli Esteri tedesco Michael Roth. Durante l'incontro, riferisce la stampa kosovara, Hoxha ha sottolineato l'importanza per Pristina della liberalizzazione dei visti nell'Ue. A suo modo di vedere, il Kosovo ha rispettato tutti i criteri e quindi i suoi cittadini meritano di poter viaggiare senza visti nei paesi dell'area Schengen. Altro tema di confronto è stato quello dell'integrazione europea dei Balcani e della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata da parte delle autorità di Pristina. (Kop)