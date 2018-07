I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: 20 agenti serbi delle Forze di sicurezza lasciano incarico, per stampa locale "pressioni" da Belgrado - Venti cittadini di etnia serba avrebbero lasciato il loro posto nelle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf), a pochi giorni dalla decisione di altri otto agenti i quali hanno chiesto la cessazione del contratto dopo presunte "pressioni" da parte di Belgrado. E' quanto scrive oggi il portale d'informazione "Gazeta Express", secondo cui le "pressioni" arriverebbero dalla Serbia per compromettere il processo di trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare in un Esercito regolare. Il ministero per le Forze di sicurezza di Pristina non ha ancora commentato la situazione. Il primo ministro Ramush Haradinaj ha convocato invece una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale per discutere la questione, in quanto a suo parere ci sarebbero dei precisi piani da parte di Belgrado che punta a fare leva sui serbi kosovari per impedire la creazione di un Esercito in Kosovo. (segue) (Res)