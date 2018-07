Cina: premier Li parte per visita in Bulgaria e Germania (3)

- Il primo ministro bulgaro ha parlato anche dell’incontro che i leader di Bulgaria, Romania, Grecia e Serbia avranno a Sofia il 7 luglio con la Cina nel formato 16+1. “Oltre a costruire collegamenti ferroviari e autostrade, questa regione deve anche provvedere a fornire l’infrastruttura digitale necessaria”, ha affermato Borisov, sottolineando che molti sforzi vengono messi in atto per eliminare le tariffe di roaming nella regione, “perché fa bene alle persone e alle imprese”. “È importante che i Balcani siano uniti. Abbiamo una rara possibilità di mostrare le nostre potenzialità al mondo”, ha ribadito Borisov. All’Assemblea di Sofia hanno partecipato anche il commissario Ue per l’Economia digitale, Mariya Gabriel, i ministri della Comunicazione, delle Infrastrutture, dell’Innovazione e dell’Energia di Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Kosovo, Montenegro e Serbia. Gabriel ha detto che la trasformazione digitale è il processo di “definizione per il nostro tempo” e porta sfide fondamentali in funzione del progresso sia per le persone che per le imprese. (segue) (Cip)