Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, tutti i partiti politici partecipino a fase finale dialogo con Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj ha fatto appello al mondo politico kosovaro affinché tutti i partiti partecipino alla fase finale del dialogo con la Serbia, condotta dal presidente Hashim Thaci. In un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook, Haradinay ha spiegato che il governo sta affrontando problemi che non sono stati risolti da tanti anni. "Oggi abbiamo Trepca con uno statuto, abbiamo energia stabile e stiamo raggiungendo l'indipendenza energetica. Stiamo trattando le richieste dei comuni, lasciate da parte per molto tempo. Dovremmo essere tutti coinvolti nel dialogo con la Serbia in questa fase finale. Il Kosovo ha soddisfatto tutti i criteri e ora, la liberalizzazione dei visti è una volontà politica", ha scritto Haradinaj. (segue) (Kop)